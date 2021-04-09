Масштабною ескалацією на Донбасі у разі вступу України до НАТО погрожує Росія. Фото: УП

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Вступ України в НАТО призведе «до масштабної ескалації» війни на Донбасі, заявили в російському Міністерстві закордонних справ.

Гіпотетичне отримання членства України в Альянсі попри очікування Києва не лише не принесе мир Україні, а навпаки призведе до масштабної ескалації на Донбасі й може призвести до незворотних наслідків для української державності, — сказала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу 9 квітня.

Також Росія вважає, що причиною нинішнього загострення ситуації на Донбасі є «войовничо налаштований Київ, який усе ще живе ілюзіями щодо ймовірності силового вирішення конфлікту», а не стягування російських військ на кордон з Україною.

У ЗМІ України нагнітається істерія про міфічну російську загрозу: у планах Москви ледь не завтра напасти на Україну. Усе це відбувається здебільшого з подачі західних кураторів Києва, причому за відкритої публічної підтримки, — заявила Захарова.



Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров прямим текстом пригрозив «руйнуванням» України «в разі загострення на Донбасі».

Нагадаємо, 7 квітня міністр закордонних справ Литви повідомив, що запропонує союзникам по НАТО надати Україні ПДЧ та виказав сподівання, що в майбутньому Україна стане повноцінним членом НАТО. Натомість у НАТО запевняють Київ у підтримці та заявляють, що «уважно стежить» за діями Росії на кордоні на фоні посилення військової присутності РФ біля кордонів України.