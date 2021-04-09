Епідемія коронавірусу триває

https://racurs.ua/ua/n153014-spalah-covid-19-sered-vagitnyh-u-dnipri-pnevmoniya-progresuie-shvydshe.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.

У Дніпрі, де спостерігається сплеск захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19, особливо драматичні історії стосуються вагітних жінок. Про це повідомляє «BBC Україна».

Зазначається, що з початку року в лікарні Мечникова зафіксовано 79 підтверджених випадків коронавірусу у вагітних, в той час як за весь 2020 рік таких пацієнток було 108.

Так, нещодавно від ускладнень COVID-19 померла жінка, якій зробили кесарів розтин. Також кесарів розтин зробили ще двом жінкам, які перебувають у реанімації ковідного відділу. Разом з ними в реанімації перебуває ще одна майбутня мама.

Медики наголошують, що в критичних ситуаціях їм доводиться вдаватися до кесаревого розтину, щоб врятувати хоча б одне життя — дитини.

Загалом у лікарні перебувають 19 хворих на COVID-19 вагітних жінок. З початку епідемії в медзакладі зафіксовано вже два летальні випадки серед хворих на COVID-19 породіль.

Медики наголошують, що у вагітних жінок COVID-19 перебігає більш стрімко, оскільки імунітет знижений і організм працює інакше.

«У них стрімко погіршується стан і набагато швидше розповсюджується ураження. Наприклад, жінка поступає з 5% ураженням легень, а через день у неї може бути уже 25%, — наголошують медики. — А потім — взагалі 100% ураження. І це при тому, що вона отримувала належне лікування».

Медики зазначають, що у вагітних жінок дитина підпирає діафрагму, через це повітрообмін у легенях погіршується, жінці стає важче відкашлятись. Проте найбільша проблема полягає в тому, що вагітні надто пізно звертаються за допомогою.

Тож медики закликають вагітних бути особливо обережними у час пандемії:

не нехтувати засобами індивідуального захисту;

уникати місць великого скупчення людей;

при перших симптомах вірусної інфекції відразу звертатися до лікарів.

Нагадаємо, в Україні нещодавно оновили протокол лікування COVID-19.