Окупанти відновлюють позиції поблизу Донецького аеропорту. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n153012-okupanty-vidnovluut-pozyciyi-poblyzu-doneckogo-aeroportu.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває — окупанти почали будувати нові позиції в зоні операції Об'єднаних сил (ООС).

8 квітня окупанти вчергове відновили роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій поблизу Донецького аеропорту. Підрозділи ЗСУ зафіксували проведення інженерних робіт з облаштування нових оборонних позицій у бік лінії розмежування поблизу населеного пункту Широкине, — повідомляє штаб ООС.

Про факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації на полігонах продовжують військові навчання для проведення збройних провокацій і можливої ​​ескалації конфлікту.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, російські окупанти 15 разів порушили режим «тиші». Внаслідок обстрілів біля села Луганське загинув захисник України.