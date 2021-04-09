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Окупанти відновлюють позиції поблизу Донецького аеропорту. Фото: Укрінформ

Окупанти відновлюють позиції поблизу Донецького аеропорту

9 кві 2021, 13:39
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Війна на Донбасі триває — окупанти почали будувати нові позиції в зоні операції Об'єднаних сил (ООС).

8 квітня окупанти вчергове відновили роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій поблизу Донецького аеропорту. Підрозділи ЗСУ зафіксували проведення інженерних робіт з облаштування нових оборонних позицій у бік лінії розмежування поблизу населеного пункту Широкине, — повідомляє штаб ООС.

Про факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.


Зазначається, що збройні формування Російської Федерації на полігонах продовжують військові навчання для проведення збройних провокацій і можливої ​​ескалації конфлікту.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, російські окупанти 15 разів порушили режим «тиші». Внаслідок обстрілів біля села Луганське загинув захисник України.

Джерело: Ракурс


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