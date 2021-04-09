ФСБ лякає терактом з вибухом у Криму, приплітаючи до нього Україну, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n153011-fsb-lyakaie-teraktom-z-vybuhom-u-krymu-pryplitauchy-do-nogo-ukrayinu-video.html

Ракурс

В окупованому Криму планувався теракт. ФСБ РФ сьогодні відзвітувала про двох затриманих, які мали намір вчинити вибух в одному з освітніх центрів Сімферополя.

29-річний і 22-річні чоловіки нібито мали через Україну і Туреччину виїхати до Сирії, аби влитися у склад терористичної організації.

Федеральна служба безпеки (ФСБ) оприлюднила кадри затримання двох чоловіків — нібито прихильників забороненої в РФ міжнародної організації «Хайят Тахрір аш-Шам».

Вони готували збройний напад з використанням саморобних вибухових пристроїв на одне з освітніх установ Сімферополя. У затриманих вилучено компоненти для виготовлення саморобних бомб, — йдеться в офіціозі ФСБ.

На відео демонструється житло затриманих, а також частини саморобної бомби, знайдені там. Під час допиту один з чоловіків розповів про плани втекти в Сирію після здійснення теракту.

ФСБ стверджує, що відшукала інструкції з виробництва вибухових речовин і вибухових пристроїв, листування та обмін голосовими повідомленнями з «емісарами міжнародної терористичної організації з обговоренням планованих терактів».