ФСБ пугает терактом со взрывом в Крыму, приплетая к нему Украину, скриншот видео

https://racurs.ua/n153011-fsb-pugaet-teraktom-so-vzryvom-v-krymu-pripletaya-k-nemu-ukrainu-video.html

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В оккупированном Крыму планировался теракт. ФСБ РФ сегодня отчиталася о двух задержанных, которые намеревались совершить взрыв в одном из образовательных центров Симферополя.

29-летний и 22-летние мужчины после этого якобы должны были через Украину и Турцию выехать в Сирию, чтобы влиться в состав террористической организации.

Федеральная служба безопасности обнародовала кадры задержания двух мужчин — якобы сторонников запрещенной в РФ международной организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

Они готовили вооруженное нападение с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений Симферополя. У задержанных изъяты компоненты для изготовления самодельных бомб, — говорится в официозе ФСБ.

На видео демонстрируется жилье задержанных, а также части самодельной бомбы, найденные там. Во время допроса один из мужчин рассказал о планах уйти в Сирию после совершения теракта.

ФСБ утверждает, что нашла инструкции по производству взрывчатых веществ и взрывных устройств, переписку и обмен голосовыми сообщениями с «эмиссарами международной террористической организации с обсуждением планируемых терактов».