РФ может бомбить парад 9 мая в Донецке для развязывания войны — Центр оборонных реформ

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Сценарии провокаций для оправдания вторжения войск России на территорию Украины разрабатывают спецслужбы страны-агрессора. Речь идет о провокациях на оккупированных территориях Донбасса и внутри России, в частности бомбардировках спецслужбами РФ военного парада 9 мая в оккупированном Донецке.

Для начала агрессии против Украины РФ нужен лишь повод, который традиционно российские спецслужбы способны организовать сами, — написал в Facebook глава «Центра оборонных реформ», координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам в рамках сотрудничества Украина-НАТО Александр Данилюк.

Среди других вариантов, российскими спецслужбами рассматривается возможность осуществления бомбардировки с беспилотников парада 9 мая в Донецке с целью обвинения в этом ВСУ, — подытожил руководитель ЦОР.



Напомним, 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям «Запад 2021» стягивает войска к границе с Украиной — до Брянской, Воронежской областей РФ и оккупированного Крыма. 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации с целью продвинуться вглубь Украины. 8 апреля в Кремле заявили, что начало боевых действий на Донбассе станет «началом конца Украины», поскольку Россия готова защищать «своих» жителей региона.

Белый дом 8 апреля констатировал, что военное присутствие армии Москвы у границ Украины самое высокое с 2014 года.