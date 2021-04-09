Росія може бомбардувати парад 9 травня в Донецьку для розв’язання війни — Центр оборонних реформ

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Сценарії провокацій задля виправдання вторгнення військ Росії на територію України розробляють спецслужби країни-агресора. Йдеться про провокації на окупованих територіях Донбасу і всередині Росії, зокрема бомбардування спецслужбами РФ військового параду 9 травня в окупованому Донецьку.

Для початку агресії проти України РФ потрібен лише привід, який традиційно російські спецслужби здатні організувати самі, — написав в Facebook очільник «Центру оборонних реформ», координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам в рамках співпраці Україна-НАТО Олександр Данилюк.

Серед інших варіантів, російськими спецслужбами розглядається можливість здійснення бомбардування з дронів параду на 9 травня в Донецьку з метою звинувачення в цьому ЗСУ, — підсумував керівник ЦОР.



Нагадаємо, 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань «Запад 2021» стягує війська до кордону з Україною — до Брянської, Воронезької областей РФ та окупованого Криму. 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації з метою просунутися вглиб України. 8 квітня у Кремлі заявили, що початок бойових дій на Донбасі стане «початком кінця України», оскільки Росія готова захищати «своїх» жителів регіону.

Білий дім 8 квітня констатував, що військова присутність армії Москви біля кордонів України найвища з 2014 року.