РФ стягує армію до кордону і кораблі в Чорне море — про дії України розповіли в ЗСУ

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Росія перекидає військові угруповання до кордону з Україною та кораблі з Каспійського до Чорного моря. Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак розповів про дії України.

Всі ті дані, які дає розвідка (щодо стягування сил РФ — ред.), вони перевіряються. Ми відстежуємо обстановку за межами України. Ці дані можна підтвердити тоді, коли ми побачимо, що ті чи інші сили чи кораблі будуть перекинуті. Зараз триває процес, тому ми за тим процесом спостерігаємо. Взагалі у нас є розвідка, яка це все діло доповідає у встановленому порядку, — зазначив Хомчак в ефірі програми «Право на владу».

Також головнокомандувач ЗСУ повідомив, чи забезпечена українська армія на передовій усім необхідним, щоб чинити спротив ворогу.

Наші командири досвідчені та підготовлені для того, щоб оцінити ситуацію та приймати рішення. Жодного командира у нашій армії не можна звинуватити у ухиленні прийняття рішення. Наша армія забезпечена зброєю і боєприпасами для того, щоб дати відсіч, — резюмував Хомчак.

Нагадаємо, 30 березня Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань «Запад 2021» стягує війська до кордону з Україною — до Брянської, Воронезької областей РФ та окупованого Криму. 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації з метою просунутися вглиб України. 8 квітня у Кремлі заявили, що початок бойових дій на Донбасі стане «початком кінця України», оскільки Росія готова захищати «своїх» жителів регіону.

Білий дім 8 квітня констатував, що військова присутність армії Москви біля кордонів України найвища з 2014 року.