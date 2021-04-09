Кільце ще не зімкнулося — Хомчак оцінив загрозу нападу Росії

https://racurs.ua/ua/n152994-kilce-sche-ne-zimknulosya-homchak-ocinyv-zagrozu-napadu-rosiyi.html

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Руслан Хомчак, головнокомандувач Збройних сил України, оцінив концентрацію російських військ біля кордонів України й розповів, чи є загроза нападу РФ критичною. Він наголосив, що ЗСУ готові дати адекватну відсіч окупанту в разі повномасштабного вторгнення.

З нового року спостерігаються періоди загострення на фронті на Сході України, які характеризуються збільшенням кількості обстрілів снайперами Росії, провокацій, і, на жаль, втрат серед українських військових. Окрім цього, ми бачимо нарощування російських військ поблизу державного кордону України. Також збільшується кількість спроб спровокувати нас, щоб ми дали вогонь у відповідь по критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах. Ми на такі провокації не відповідаємо, — розповів в ефірі програми «Право на владу» Хомчак.

За словами головнокомандувача ЗСУ, зараз спостерігається збільшення кількості обстрілів окупантів на Донбасі.

Проте це не значить, що навколо нашої країни «замикається кільце». Це перебільшене визначення. За межами наших кордонів, ми бачимо переміщення військ РФ під виглядом навчань. Але не варто вважати, що ситуація безвихідна, вона контрольована. Ми контролюємо ситуацію вздовж усієї ділянки кордону, не лише в зоні операції Об'єднаних сил. На всі дії противника у нас сплановані заходи негайного реагування, — резюмував Хомчак.

Нагадаємо, 30 березня Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань «Запад 2021» стягує війська до кордону з Україною — до Брянської, Воронезької областей РФ та окупованого Криму. 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації з метою просунутися вглиб України. 8 квітня у Кремлі заявили, що початок бойових дій на Донбасі стане «початком кінця України», оскільки Росія готова захищати «своїх» жителів регіону.

Білий дім 8 квітня констатував, що військова присутність армії Москви біля кордонів України найвища з 2014 року.