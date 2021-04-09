Іран маніпулює і висуває вигідну для себе версію катастрофи "Боїнга" МАУ, фото — МАУ

https://racurs.ua/ua/n152993-iran-manipuluie-i-prosuvaie-vygidnu-dlya-sebe-versiu-katastrofy-boyinga-mau-jorstka-zayava-mzs.html

Ракурс

Розслідування катастрофи українського «Боїнга», що сталася в Ірані на початку 2020 року, все ще не закінчене. Тегеран й далі намагається лавірувати у юридичній площині, щоб уникнути відповідальності — про це йдеться у жорсткій заяві Міністерства закордонних справ України 9 квітня.

МЗС звернуло увагу на коментарі представників Міністерства закордонних справ Ірану у справі збитого 8 січня 2020 року літака МАУ (рейс PS752).

Київ звинувачує Тегеран в тому, що іранська сторона «вдалася до безвідповідальних звинувачень у неконструктивності української сторони».

Іранська сторона маніпулює, коли каже, що під час двох раундів переговорів були надані пояснення щодо причин катастрофи. Ці причини мало б офіційно підтвердити і технічне розслідування, яке Іран повинен був проводити відповідно до норм міжнародного права, і у фінальному звіті, що був опублікований лише у березні цього року — через понад 14 місяців з дня катастрофи, — йдеться у заяві офіційного Києва.

Українське МЗС вказує, що Іран наполягає на версії людської помилки як єдиній вірній. При цьому Тегеран не аналізує ланцюга подій, що призвели до збиття. Київ обурений такою поведінкою Тегерана ще й тому, що масштабні коментарі МЗС до проекту фінального звіту за результатами технічного розслідування враховані не були.

Україна не прийме на віру будь-яку озвучену, але не підтверджену реальними доказами, версію збиття PS752. Іран, натомість, всіма силами намагається просунути вигідну для себе версію про людську помилку, і що дивує, Іран навіть не намагається проаналізувати причини, які призвели до фатальної помилки, — йдеться у заяві.

Дипломати вважають, що якщо катастрофа 2020 року буде й далі так розслідуватися, то будь-який літак повітряному просторі Ірану можуть збити і він повторить долю PS752.

В Києві також нарікають, що зі ЗМІ дізналися про десятьох осіб, яким нібито пред’явлено звинувачення у зв’язку зі збиттям «Боїнга» МАУ.

Востаннє Україна та Іран зустрічалися на переговорах щодо збитого літака у жовтні 2020 року. Іран досі не надав Україні левову частину матеріалів, включаючи факти та докази, які обіцяв надати пів року тому.

«Боїнг» МАУ збили двома зенітними ракетами в іранському небі 8 січня 2020 року. Україна залишилася сама у розслідуванні збиття пасажирського літака, розповідав у лютому 2021 року заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.