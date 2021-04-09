Иран манипулирует и продвигает выгодную для себя версию катастрофы «Боинга» МАУ, фото — МАУ

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Расследование катастрофы украинского «Боинга», произошедшей в Иране в начале 2020 года, все еще не закончено. Тегеран и дальше пытается лавировать в юридической плоскости, чтобы избежать ответственности — об этом говорится в жестком заявлении Министерства иностранных дел Украины 9 апреля.

МИД обратил внимание на комментарии представителей Министерства иностранных дел Ирана по делу сбитого 8 января 2020 года самолета МАУ (рейс PS752).

Киев обвиняет Тегеран в том, что иранская сторона «обратилась к безответственным обвинениям в неконструктивности украинской стороны».

Иранская сторона манипулирует, когда говорит, что во время двух раундов переговоров были даны пояснения о причинах катастрофы. Эти причины должно официально подтвердить и техническое расследование, которое Иран должен был проводить в соответствии с нормами международного права. Финальный отчет был опубликован лишь в марте этого года —- спустя более 14 месяцев со дня катастрофы, — говорится в заявлении официального Киева.

Украинский МИД указывает, что Иран настаивает на версии человеческой ошибки как единой верной. При этом Тегеран не анализирует цепи событий, приведших к сбитию лайнера. Киев возмущен таким поведением Тегерана еще и потому, что масштабные комментарии МИД в проекте финального отчета по результатам технического расследования учтены не были.

Украина не примет на веру не подтвержденную реальными доказательствами версию сбития PS752. Иран всеми силами пытается продвинуть выгодную для себя версию о человеческой ошибке. Удивляет, что Иран даже не пытается проанализировать причины, которые привели к роковой ошибке, — говорится в заявлении.

Дипломаты считают, что если катастрофа 2020 года будет и дальше так расследоваться, то любой самолет воздушном пространстве Ирана могут сбить и он повторит судьбу PS752.

В Киеве также жалуются, что в СМИ узнали о десяти лиц, которым якобы предъявлено обвинение в связи с сбиванием «Боинга» МАУ.

Последний раз Украина и Иран встречались на переговорах по поводу сбитого самолета в октябре 2020 года. Иран до сих пор не предоставил Украине львиную часть материалов, включая факты и доказательства, которые обещал предоставить полгода назад.

«Боинг» МАУ сбили двумя зенитными ракетами в иранском небе 8 января 2020 года. Украина осталась одна в расследовании сбивания пассажирского самолета, рассказывал в феврале 2021 года заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.