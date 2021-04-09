Юридическую атаку на Украину в ЕСПЧ организовали российские адвокаты, фото — Схемы

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Ракурс

Адвокаты из России и оккупированных регионов Украины массово подают иски против Киева в Европейский суд по правам человека. Массовая подача жалоб вызвала негативное влияние на статистику и перегрузку ЕСПЧ, а также дискредитирует его как институт.

Заявления подаются от имени жителей ОРДЛО, сообщают «Схемы», назвавшие это явление юридической атакой на ЕСПЧ и Украину.

Адвокаты координируют свои действия. Из-за таких спланированных действий Украины оказалась в тройке стран, на которые больше всего жалуются в ЕСПЧ из-за нарушения прав человека.

Жалобы подают сотрудники частной юридической компании — партнера Министерства юстиции РФ, а также юристы из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Часть из них связана с бывшим членом фракции «Партии регионов» в Верховной Раде Олегом Царевым.

Сейчас в ЕСПЧ зарегистрировали 10 тыс. жалоб против Украины, но 6 тыс. мз них представлены несколькими группами юристов из России и ОРДЛО. Самые активные — бывшие адвокаты фирмы «Клишин и партнеры».

Например, Александр Малахов подал 771 жалобу — это примерно одна жалоба за три дня. Обычно адвокаты, системно работающие с ЕСПЧ, подают не более 20 жалоб в год.

Основатель указанной фирмы — Алексей Клишин. Он бывший член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Среди жалобщиков также юристы из ОРДЛО. В частности, председатель организации «Справедливая защита» Виталий Галахов в 2018 году отчитался о двух тысячях обращений в ЕСПЧ. В 2021 году он подал в Европейский суд еще 5,5 тыс. жалоб против Украины. Впрочем, суд принял к рассмотрению только четыре таких ходатайства.

В Украине Галахов находится в розыске по подозрению в фальсификации заявлений от имени жителей ОРДЛО в международные суды. Правоохранители обнаружили около 100 человек, которые сообщили, что на самом деле не подавали никаких жалоб.

Кроме того, жаловалась на Киев и Юлия Никитина, которую в российских СМИ представляли как юристку общественной организации «Союз беженцев Украина». Ее создал экс-депутат Рады от Партии регионов Олег Царев.

«Ракурс» сообщал, что Украина 19 февраля подала в ЕСПЛ новое межгосударственное заявление против Российской Федерации по организации ею ряда резонансных покушений и заказных убийств, как на территории нашей страны, так и на территории государств-членов Совета Европы.