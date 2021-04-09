Юридичну атаку на Україну в ЄСПЛ організували російські адвокати — ЗМІ (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n152992-urydychnu-ataku-na-ukrayinu-v-iespl-organizuvaly-rosiyski-advokaty-zmi-video.html

Ракурс

Адвокати з Росії та окупованих регіонів України масово подають позови проти Києва у Європейський суд з прав людини. Масова подача скарг спричинила негативний вплив на статистику та перевантаження ЄСПЛ, а також дискредитує його як інституцію.

Заяви подаються від імені жителів ОРДЛО, повідомляють «Схеми», які назвали це явище юридичною атакою на ЄСПЛ та Україну.

Адвокати координують свої дії і через такі сплановані дії Україна опинилася в трійці держав, на які найбільше скаржаться в ЄСПЛ через порушення прав людини.

Скарги подають співробітники приватної юридичної компанії — партнера Міністерства юстиції РФ, а також юристи з окупованих районів Донеччини та Луганщини. Частина з них пов’язана з колишнім членом фракції «Партії регіонів» у Верховній Раді Олегом Царьовим.

Наразі в ЄСПЛ зареєстрували 10 тис. скарг проти України, але 6 тис. з них подані кількома групами юристів з Росії і ОРДЛО. Найактивніші — колишні адвокати фірми «Клішин і партнери».

Наприклад, Олександр Малахов подав 771 скаргу — це приблизно одна скарга за три дні. Зазвичай адвокати, які системно працюють з ЄСПЛ, подають не більше 20 скарг на рік.

Засновник зазначеної фірми — Олексій Клішин. Він колишній член Ради Федерації Федеральних Зборів РФ.

Серед скаржників є також юристи з ОРДЛО. Зокрема, голова організації «Справедлива захист» Віталій Галахов у 2018 році відзвітував про дві тисячі звернень до ЄСПЛ. У 2021 році він подав до Європейського суду ще 5,5 тис. скарг проти України. Утім, суд взяв до розгляду тільки чотири таких клопотання.

В Україні Галахов знаходиться в розшуку за підозрою у фальсифікації заяв від імені мешканців ОРДЛО до міжнародних судів. Правоохоронці виявили близько ста людей, які повідомили, що насправді не подавали ніяких скарг.

Крім того, скаржилася на Київ і Юлія Нікітіна, яку в російських ЗМІ представляли як юристку громадської організації «Союз біженців України». Її створив екс-депутат Ради від Партії регіонів Олег Царьов.

«Ракурс» повідомляв, що Україна 19 лютого подала до ЄСПЛ нову міждержавну заяву проти Російської Федерації щодо організації нею ряду резонансних замахів та замовних вбивств, як на території нашої країни, так і на території держав-членів Ради Європи.