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Ракурс
Чи перейде Київ на комендантську годину, розповів Кличко

Чи перейде Київ на комендантську годину, розповів Кличко

9 кві 2021, 09:40
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Чи перейде Київ на комендантську годину, зважаючи на складну ситуацію зі спалахом коронавірусу та заповненням лікарень, розповів міський голова Віталій Кличко. Він нагадав, що комендантську годину у столиці може запровадити своїм рішенням лише Верховна Рада.

Це не повноваження міської влади, по-перше. По-друге, зараз багато спекуляцій щодо комендантської години та подовження локдауну у Києві. Ми виходитиме виключно з цифр, які отримуємо. Сьогодні майже 2 тис. хворих, 48 осіб загинуло, — пояснив Кличко в ефірі програми «Право на владу» 8 квітня.

Такі показники мер мегаполісу назвав вкрай неоптимістичними.

Ми сподіваємося, що наступного тижня вони зменшаться. Якщо цифри збільшаться, то ми говоритимемо про подовження локдауну, — додав мер.

Кличко також не виключив запровадження більш жорстких обмежень у Києві.


Я не хочу на цю тему спекулювати. Ми не можемо сказати. Ми запровадили локдаун у понеділок і, сподіваюся, через тиждень ми матимемо позитивну динаміку щодо зниження захворюваності мешканців, — резюмував мер.

Також він назвав спецперепустки — не іграшками й посварив киян за нехтування правилами безпеки, попри великий ризик захворіти на коронавірусну інфекцію.

Джерело: Ракурс


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