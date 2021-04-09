Чи перейде Київ на комендантську годину, розповів Кличко

https://racurs.ua/ua/n152991-chy-pereyde-kyyiv-na-komendantsku-godynu-rozpoviv-klychko.html

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Чи перейде Київ на комендантську годину, зважаючи на складну ситуацію зі спалахом коронавірусу та заповненням лікарень, розповів міський голова Віталій Кличко. Він нагадав, що комендантську годину у столиці може запровадити своїм рішенням лише Верховна Рада.

Це не повноваження міської влади, по-перше. По-друге, зараз багато спекуляцій щодо комендантської години та подовження локдауну у Києві. Ми виходитиме виключно з цифр, які отримуємо. Сьогодні майже 2 тис. хворих, 48 осіб загинуло, — пояснив Кличко в ефірі програми «Право на владу» 8 квітня.

Такі показники мер мегаполісу назвав вкрай неоптимістичними.

Ми сподіваємося, що наступного тижня вони зменшаться. Якщо цифри збільшаться, то ми говоритимемо про подовження локдауну, — додав мер.

Кличко також не виключив запровадження більш жорстких обмежень у Києві.

Я не хочу на цю тему спекулювати. Ми не можемо сказати. Ми запровадили локдаун у понеділок і, сподіваюся, через тиждень ми матимемо позитивну динаміку щодо зниження захворюваності мешканців, — резюмував мер.

Також він назвав спецперепустки — не іграшками й посварив киян за нехтування правилами безпеки, попри великий ризик захворіти на коронавірусну інфекцію.