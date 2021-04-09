Понад 400 смертей та майже 20 тис. COVID-інфікованих — нові дані МОЗ

https://racurs.ua/ua/n152990-ponad-400-smertey-ta-mayje-20-tys-covid-infikovanyh-moz-nazvalo-problemni-regiony-infografika.html

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Коронавірус в Україні за добу 8 квітня виявили у 19 тис. 676 осіб. Водночас за четвер вдалося вакцинувати 18 тис. 569 українців.

Про це сьогодні вранці повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов у Facebook.

19 тис. 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 квітня. Захворіли 751 дитина та 552 медпрацівники. Також за минулу добу — 419 летальних випадків, — написав міністр.

Вчора до лікарень госпіталізували майже 5 тис. пацієнтів.

Найбільше нових хворих зареєстрували у:

Києві (1 тис. 864),

Дніпропетровській області (1 тис. 665),

Львівській області (1 тис. 639),

Київській області (1тис. 265),

Харківській області (1 тис. 194).

Перед цим Степанов прогнозував повне подолання пандемії коронавірусу в Україні в наприкінці року. Але існує умова: необхідно переконати 70% дорослого населення зробити щеплення. За його словами, за місяць потрібно зробити близько 6 млн вакцинацій.

Нагадаємо, згідно з даними Worldometer, Україна займає 16-те місце за поширенням і 18-те — за кількістю смертей від COVID-19.