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Понад 400 смертей та майже 20 тис. COVID-інфікованих — нові дані МОЗ

Понад 400 смертей та майже 20 тис. COVID-інфікованих — МОЗ назвало проблемні регіони (ІНФОГРАФІКА)

9 кві 2021, 09:00
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Коронавірус в Україні за добу 8 квітня виявили у 19 тис. 676 осіб. Водночас за четвер вдалося вакцинувати 18 тис. 569 українців.

Про це сьогодні вранці повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов у Facebook.

19 тис. 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 квітня. Захворіли 751 дитина та 552 медпрацівники. Також за минулу добу — 419 летальних випадків, — написав міністр.

Коронавірус в Україні / РНБО

Коронавірус в Україні / РНБО

Вчора до лікарень госпіталізували майже 5 тис. пацієнтів.

Найбільше нових хворих зареєстрували у:

  • Києві (1 тис. 864),

  • Дніпропетровській області (1 тис. 665),

  • Львівській області (1 тис. 639),

  • Київській області (1тис. 265),

  • Харківській області (1 тис. 194).

Скрін: РНБО


Перед цим Степанов прогнозував повне подолання пандемії коронавірусу в Україні в наприкінці року. Але існує умова: необхідно переконати 70% дорослого населення зробити щеплення. За його словами, за місяць потрібно зробити близько 6 млн вакцинацій.

Нагадаємо, згідно з даними Worldometer, Україна займає 16-те місце за поширенням і 18-те — за кількістю смертей від COVID-19.

Джерело: Ракурс


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