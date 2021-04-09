Брата Вовка запроторили в СІЗО із заставою у 35 млн грн

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Юрій Зонтов — брат скандально відомого глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, потрапив у СІЗО. Вищий антикорупційний суд пізно ввечері 8 квітня ухвалив рішення відправити Зонтова під варту до 4 червня з альтернативою внесення застави.

Сума застави перевищує 35 млн грн.

Застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою задовольнити частково… Застосувати до підозрюваного Юрія Зонтова… запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів з дня його фактичного затримання, тобто до 4 червня 2021 року включно, — оголосив рішення суддя.

Прокурори наполягали на вдвічі більшій сумі застави — 70 млн грн. Водночас адвокати підозрюваного наголошували, що брат Вовка не має наміру переховуватися від слідства.

Нагадаємо, слідства підозрює Зонтова та ще одного адвоката — Юрія Донця у провокування надання хабара задля вирішення справи страхової компанії «АКС Кепітал». Фірма подала до ОАСК проти податкової служби і просила визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення. Адвокатів «здав» правоохоронцям ліквідатор «АКС Кепітал», якого вони підбурювали дати хабар судді. За твердженням слідства, Донець пропонував вирішити справу у суді за 100 тис. дол.

6 квітня НАБУ затримало двох адвокатів. Зонтов є братом глави Окружного адмінсуду Павла Вовка, а також працівником Служби зовнішньої розвідки. Сам Вовк назвав затримання і обшуки в суді «провокацією» з боку НАБУ. Бюро виявило під час обшуків у адвокатів понад 3,7 млн дол., 840 тис. євро, 20 тис. фунтів стерлінгів, 230 тис. гривень та 100 шекелів. Крім того, правоохоронці знайшли золоті злитки, антикваріат та документи на ім’я Вовка та Зонтова.