На Донбасі знову втрати — окупанти вбили воїна ЗСУ біля Луганського

https://racurs.ua/ua/n152988-na-donbasi-znovu-vtraty-okupanty-vbyly-voyina-zsu-bilya-luganskogo.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває. За минулу добу, 8 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, російські окупанти 15 разів порушили режим «тиші». Внаслідок обстрілів біля села Луганське загинув захисник України.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС у Фейсбук, оприлюдненому 9 квітня.

Збройні формування Росії 15 разів порушили режим припинення вогню, з яких 11 обстрілів по позиціях українських захисників, — йдеться у повідомленні.

Також ворог обстріляв цивільну інфраструктуру й провів мінування мінами ПОМ-2 у напрямку селища Зайцеве-2. Окрім цього російські підрозділи продовжують обладнувати фортифікаційні споруди на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, зокрема біля Широкіного.

Обстріли ворога зафіксовано в районі оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населених пунктів Піски, Водяне, Широкине та Невельське. В районі ОПУ «Північ» окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів поблизу селища Луганське.

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям, — зазначили у прес-центрі ООС.



На обстріли російсько-окупаційних військ захисники України відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, 8 квітня Донбас відвідав президент Володимир Зеленський. Глава держави побував на позиціях захисників України, що розташовані за 80 м від окупанта. На цій ділянці фронту військових Збройних сил України постійно обстрілюють російські снайпери, територію навколо заміновано. Внаслідок обстрілів зруйновано навколишню інфраструктуру.