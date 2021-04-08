9 квітня свято Вінстона Черчилля, антикваріату та день мучениці Матрони

9 квітня свято Вінстона Черчилля, антикваріату та день пам’яті мучениці Матрони

https://racurs.ua/ua/n152987-9-kvitnya-svyato-vinstona-cherchyllya-antykvariatu-ta-den-muchenyci-matrony.html

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9 квітня свято Вінстона Черчилля у США, а також день антикваріату. Ці квітневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер. Православна церква цього дня вшановує пам’ять мучениці Матрони Солунської.

9 квітня — 99-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 266 днів.

Іменини

День ангела 9 квітня святкують: Мануїл, Мануйло, Мефодій, Матрона, Феодосій, Олександр, Іван, Охрім, Кіндрат, Єфрем, Павло.

День Вінстона Черчилля

День Вінстона Черчилля знаменує дату 9 квітня 1963 року, коли американський президент Джон Кеннеді підписав законопроект, згідно з яким Черчилль — прем'єр-міністр Великої Британії — став почесним громадянином Сполучених Штатів Америки. Такої честі удостоїлося лише кілька людей в історії США.

Вінстон Черчилль запам’ятався виступом у Палаті громад 13 травня 1940 року. Його промова стала девізом протистояння цивілізованого світу проти Гітлера:

Я не можу запропонувати нічого, окрім крові, важкої праці, сліз і поту. На нас чекає суворе випробування. Перед нами багато довгих місяців боротьби та страждань. Ви мене запитаєте, яким є наш політичний курс? Я відповім: вести війну на морі, суші й у повітрі, з усією міццю та силою, яку дає нам Бог. Вести війну проти жахливої тиранії, яка перевершує будь-який людський злочин. Ось наш курс. Ви запитаєте, яка наша мета? Я можу відповісти одним словом: перемога, перемога будь-якою ціною, перемога, попри весь жах, перемога, яким би довгим і важким не був шлях. Тому що без перемоги не буде життя.

9 квітня — День пам’яті мучениці Матрони Солунської

Православна церква 9 квітня вшановує пам’ять святої Матрони. Селяни в цей день перебирали ріпу, щоб відібрати дрібні коренеплоди на насіння, а великі — перекласти для кращого збереження соломою. Свята Матрона вважається заступницею добропорядних і старанних господинь.

Прикмети 9 квітня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

Іній і туман вранці — рік буде врожайним;

Сильно цвірінькають птахи (чайки) — наступний день буде ясним;



Якщо плахи кричать низько, буде посуха влітку;

Що не можна робити 9 квітня

Сьогодні не можна з’ясовувати стосунки. Наші предки вірили — хто в цей день посвариться, той вже ніколи не помириться. Не варто конфліктувати подружнім парам, щоб не розлучитися.