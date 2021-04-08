9 апреля праздник Уинстона Черчилля, антиквариата и день мученицы Матроны

https://racurs.ua/n152987-9-aprelya-prazdnik-uinstona-cherchillya-antikvariata-i-den-muchenicy-matrony.html

Ракурс

9 апреля праздник Уинстона Черчилля в США, а также день антиквариата. Эти апрельские мероприятия в первой декаде месяца имеют традиционный ежегодный характер. Православная церковь в этот день чтит память мученицы Матроны Солунской.

9 апреля — 99-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 266 дней.

Именины

День ангела 9 апреля празднуют: Мануил, Мануйло, Мефодий, Матрона, Феодосий, Александр, Иван, Ефрем, Кондрат, Павел.

День Уинстона Черчилля

День Уинстона Черчилля знаменует дату 9 апреля 1963 года, когда американский президент Джон Кеннеди подписал законопроект, согласно которому Черчилль — премьер-министр Великобритании — стал почетным гражданином Соединенных Штатов Америки. Такой чести удостоились лишь несколько человек в истории США.

Уинстон Черчилль запомнился выступлением в Палате общин 13 мая 1940 года. Его речь стала девизом противостояния цивилизованного мира против Гитлера:

Мне нечего предложить, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота. Нас ждет суровое испытание. Перед нами много долгих месяцев борьбы и страданий. Вы меня спросите, каков наш политический курс? Я отвечу: вести войну на море, суше и в воздухе, со всей мощью и силой, которую дает нам Бог. Вести войну против чудовищной тирании, превосходящей любой человеческий грех. Вот наш курс. Вы спросите, какова наша цель? Я могу ответить одним словом: победа, победа любой ценой, победа, несмотря на весь ужас, победа, каким бы долгим и тяжелым ни был путь. Потому что без победы не будет жизни.

9 апреля — День памяти мученицы Матроны Солунской

Православная церковь 9 апреля чтит память святой Матроны. Селяне в этот день перебирали репу, чтобы отобрать мелкие корнеплоды на семена, а большие — переложить для лучшей сохранности соломой. Святая Матрона считается заступницей добропорядочных хозяек.

Приметы 9 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

Иней и туман утром — год будет урожайным;

Сильно кричат птицы (чайки) — следующий день будет ясным;



Если плахи кричат низко, будет засуха летом;

Что нельзя делать 9 апреля

Сегодня нельзя выяснять отношения. Наши предки верили — кто в этот день поссорится, то уже никогда не помирится. Не стоит конфликтовать супружеским парам, чтобы не расстаться.