Делегация США поехала на Донбасс

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Представители США посетили Донбасс — в районе проведения операции Объединенных сил побывала американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны, полковником Бриттани Стюарт.

Об этом 8 апреля сообщает пресс-центр штаба ООС в Фейсбук.

Заместитель командующего ООС, генерал-майор Эдуард Москалев ознакомил делегацию США с текущей ситуацией с безопасностью и оперативной обстановкой на фронте, — говорится в сообщении.

Представители Вашингтона посетили подразделения Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи на линии соприкосновения с оккупационной армией России, а также пообщались с украинскими воинами.

Правительство США глубоко обеспокоено ситуацией, которая складывается вокруг границ Украины и всячески поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, — заявила во время брифинга атташе по вопросам армии и обороны.

Как отмечает штаб ООС, союзники Киева убедились в присутствии российско-оккупационных войск на Востоке Украины.

Кроме этого, американская делегация посетила мемориальные комплексы и почтила память погибших защитников Украины.

Напомним, 8 апреля Донбасс посетил президент Владимир Зеленский. Глава государства побывал на позициях защитников Украины, расположенных в 80 м от оккупанта. На этом участке фронта военных Вооруженных сил Украины постоянно обстреливают российские снайперы, территория вокруг заминирована. Вследствие обстрелов разрушена окружающая инфраструктура. Еще на одном участке, который посетил Зеленский, были убиты многие воины за последние две недели эскалации.