Делегація США відвідала Донбас — фото — війна на Донбасі

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Представники США відвідали Донбас — в районі проведення операції Об'єднаних сил побувала американська делегація на чолі із аташе з питань армії та оборони, полковником Бріттані Стюарт.

Про це 8 квітня повідомляє прес-центр штабу ООС у Фейсбук.

Заступник командувача ООС, генерал-майор Едуард Москальов ознайомив делегацію США з поточною безпековою та оперативною ситуацією на фронті, — йдеться у повідомленні.

Представники Вашингтона відвідали підрозділи Збройних сил України, котрі виконують завдання на лінії зіткнення з окупаційною армією Росії, а також поспілкувалися із українськими воїнами.

Уряд США глибоко занепокоєний ситуацією, яка складається навколо кордонів України та всіляко підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, — заявила під час брифінгу аташе з питань армії та оборони.

Як зазначає штаб ООС, союзники Києва переконалися у присутності російсько-окупаційних військ на Сході України.

Окрім цього, американська делегація відвідала меморіальні комплекси полеглим захисникам України.

Нагадаємо, 8 квітня Донбас відвідав президент Володимир Зеленський. Глава держави побував на позиціях захисників України, що розташовані за 80 м від окупанта. На цій ділянці фронту військових Збройних сил України постійно обстрілюють російські снайпери, територію навколо заміновано. Внаслідок обстрілів зруйновано навколишню інфраструктуру. Ще на одній ділянці, яку відвідав Зеленський, було вбито чимало воїнів за останні два тижні ескалації.