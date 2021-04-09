На Донбассе снова потери — оккупанты убили воина ВСУ возле Луганского

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Ракурс

Война на Донбассе продолжается. За прошедшие сутки, 8 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, российские оккупанты 15 раз нарушили режим «тишины». Вследствие обстрелов возле села Луганское погиб защитник Украины.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Фейсбук, обнародованной 9 апреля.

Вооруженные формирования России 15 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 11 обстрелов по позициям украинских защитников, — говорится в сообщении.

Также враг обстрелял гражданскую инфраструктуру и провел минирование минами ПОМ-2 в направлении поселка Зайцево-2. Кроме этого российские подразделения продолжают оборудовать фортификационные сооружения на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в частности у Широкино.

Обстрелы врага зафиксированы в районе оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку населенных пунктов Пески, Водяное, Широкино и Невельское. В районе ОТГ «Север» оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов близ поселка Луганское.

Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью, — отметили в пресс-центре ООС.



На обстрелы российско-оккупационных войск защитники Украины открывали ответный огонь.

Напомним, 8 апреля Донбасс посетил президент Владимир Зеленский. Глава государства побывал на позициях защитников Украины, расположенных в 80 м от оккупанта. На этом участке фронта военных Вооруженных сил Украины постоянно обстреливают российские снайперы, территория вокруг заминирована. Вследствие обстрелов разрушена окружающая инфраструктура.