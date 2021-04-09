Брата Вовка отправили в СИЗО с залогом в 35 млн грн

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Юрий Зонтов — брат скандально известного главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, попал в СИЗО. Высший антикоррупционный суд поздно вечером 8 апреля принял решение отправить Зонтова под стражу до 4 июня с альтернативой внесения залога.

Сумма залога превышает 35 млн грн.

Применение меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить… Применить к подозреваемому Юрия Зонтову… меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня его фактического задержания, то есть до 4 июня 2021 года включительно, — огласил решение судья.

Прокуроры настаивали на большей сумме залога — 70 млн грн. В то же время адвокаты подозреваемого отмечали, что брат Вовка не намерен скрываться от следствия.

Напомним, следствие подозревает Зонтова и еще одного адвоката — Юрия Донца в провоцирование дачи взятки для решения дела страховой компании «АКС Кэпитал». Фирма подала иск в ОАСК против налоговой службы и просила признать противоправным и отменить налоговое уведомление-решение. Адвокатов «сдал» правоохранителям ликвидатор «АКС Кэпитал», которого они подстрекали дать взятку судье. По утверждению следствия, Донец предлагал решить дело в суде за 100 тыс. долл.

6 апреля НАБУ задержало двух адвокатов. Зонтов является братом главы Окружного админсуда Павла Вовка, а также работником Службы внешней разведки. Сам Вовк назвал задержание и обыски в суде «провокацией» со стороны НАБУ. Бюро выявило во время обысков у адвокатов более 3,7 млн долл., 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов стерлингов, 230 тыс. грн и 100 шекелей. Кроме того, правоохранители нашли золотые слитки, антиквариат и документы на имя Вовка и Зонтова.