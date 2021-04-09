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419 смертей и почти 20 тыс. COVID-инфицированных — названы проблемные регионы

419 смертей и почти 20 тыс. COVID-инфицированных — названы проблемные регионы (ИНФОГРАФИКА)

9 апр 2021, 09:00
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Коронавирус в Украине за сутки 8 апреля обнаружили у 19 тыс. 676 человек. В то же время за четверг удалось вакцинировать 18 тыс. 569 украинцев.

Об этом сегодня утром сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

19 тыс. 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 9 апреля. Заболели 751 ребенок и 552 медработника. Также за минувшие сутки 419 летальных случаев, — написал министр.

Коронавирус в Украине / СНБО

Коронавирус в Украине / СНБО

Вчера в больницы госпитализировали почти 5 тыс. пациентов.

Больше всего новых больных зарегистрировали в:

  • Киеве (1 тыс. 864),

  • Днепропетровской области (1 тыс. 665),

  • Львовской области (1 тыс. 639),

  • Киевской области (1 тыс. 265),

  • Харьковской области (1 тыс. 194).

Скрін: РНБО


Перед этим Степанов прогнозировал полное преодоление пандемии коронавируса в Украине до конца года. Но существует условие: необходимо убедить 70% взрослого населения сделать прививки. По его словам, за месяц нужно провести порядка 6 млн вакцинаций.

Напомним, согласно данным Worldometer, Украина занимает 16-е место по распространению и 18-е — по количеству смертей от COVID-19.

Источник: Ракурс


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