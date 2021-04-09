419 смертей и почти 20 тыс. COVID-инфицированных — названы проблемные регионы

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Коронавирус в Украине за сутки 8 апреля обнаружили у 19 тыс. 676 человек. В то же время за четверг удалось вакцинировать 18 тыс. 569 украинцев.

Об этом сегодня утром сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

19 тыс. 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 9 апреля. Заболели 751 ребенок и 552 медработника. Также за минувшие сутки 419 летальных случаев, — написал министр.

Вчера в больницы госпитализировали почти 5 тыс. пациентов.

Больше всего новых больных зарегистрировали в:

Киеве (1 тыс. 864),

Днепропетровской области (1 тыс. 665),

Львовской области (1 тыс. 639),

Киевской области (1 тыс. 265),

Харьковской области (1 тыс. 194).

Перед этим Степанов прогнозировал полное преодоление пандемии коронавируса в Украине до конца года. Но существует условие: необходимо убедить 70% взрослого населения сделать прививки. По его словам, за месяц нужно провести порядка 6 млн вакцинаций.

Напомним, согласно данным Worldometer, Украина занимает 16-е место по распространению и 18-е — по количеству смертей от COVID-19.