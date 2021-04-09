Перейдет ли Киев на комендантский час, рассказал Кличко

https://racurs.ua/n152991-pereydet-li-kiev-na-komendantskiy-chas-rasskazal-klichko.html

Ракурс

Перейдет ли Киев на комендантский час, несмотря на сложную ситуацию со вспышкой коронавируса и заполнением больниц, рассказал мэр Виталий Кличко. Он напомнил, что комендантский час в столице может ввести своим решением только Верховная Рада.

Это не полномочия городских властей, во-первых. Во-вторых, сейчас много спекуляций о комендантском часе и продлении локдауна в Киеве. Мы будем исходить исключительно из цифр. Сегодня почти 2 тыс. больных, 48 человек погибли, — пояснил Кличко в эфире программы «Право на власть» 8 апреля.

Такие показатели мэр мегаполиса назвал крайне удручающими.

Мы надеемся, что на следующей неделе они уменьшатся. Если цифры увеличатся, то мы будем говорить о продлении локдауна, — добавил мэр.

Кличко также не исключил введения более жестких ограничений в Киеве.

Я не хочу на эту тему спекулировать. Мы не можем сказать (точно — ред.). Мы ввели локдаун в понедельник и, надеюсь, спустя неделю мы будем иметь положительную динамику по снижению заболеваемости жителей, — резюмировал мэр.

Также он назвал спецпропуска — не игрушками и пожаловался на киевлян, которые пренебрегают правилами безопасности, несмотря на большой риск заболеть коронавирусной инфекцией.