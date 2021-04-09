Кольцо еще не сомкнулось — Хомчак оценил угрозу нападения России

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Ракурс

Руслан Хомчак, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, оценил концентрацию российских войск у границ Украины и рассказал, является ли угроза нападения РФ критической. Он отметил, что ВСУ готовы дать адекватный отпор оккупанту в случае полномасштабного вторжения.

С нового года наблюдаются периоды обострения на фронте на Востоке Украины, характеризующиеся увеличением количества обстрелов снайперами России, провокаций, и, к сожалению, потерь среди украинских военных. Кроме этого, мы видим наращивание российских войск близ государственной границы Украины. Также увеличивается количество попыток спровоцировать нас, чтобы мы дали огонь по критической инфраструктуре и гражданских объектах. Мы на такие провокации не отвечаем, — рассказал в эфире программы «Право на власть» Хомчак.

По словам главнокомандующего ВСУ, сейчас наблюдается увеличение количества обстрелов оккупантов на Донбассе.

Однако это не значит, что вокруг нашей страны «замыкается кольцо». Это преувеличенное определение. За пределами наших границ, мы видим перемещение войск РФ под видом учений. Но не стоит считать, что ситуация безвыходная, она контролируется. Мы контролируем ситуацию вдоль всего участка границы, не только в зоне операции Объединенных сил. На все действия противника у нас спланированы мероприятия немедленного реагирования, — резюмировал Хомчак.

Напомним, 30 марта Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям «Запад 2021» стягивает войска к границе с Украиной — до Брянской, Воронежской областей РФ и оккупированного Крыма. 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации с целью продвинуться вглубь Украины. 8 апреля в Кремле заявили, что начало боевых действий на Донбассе станет «началом конца Украины», поскольку Россия готова защищать «своих» жителей региона.

Белый дом 8 апреля констатировал, что военное присутствие армии Москвы у границ Украины самое высокое с 2014 года.