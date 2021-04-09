В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Управління Держпраці в Івано-Франківській області

https://racurs.ua/ua/n152996-tehnichnyy-kysen-dlya-paciientiv-z-covid-19-dozvolyv-zastosovuvaty-uryad-detali.html

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Кабмін дозволив використовувати технічний кисень для підтримки пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 за умов відповідності показників його якості медичному.

Відповідність основних показників такого технічного кисню показникам кисню медичного має бути підтверджена відповідним сертифікатом аналізу, виданим акредитованою лабораторією з контролю якості. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Постачатимуть технічний кисень до лікувально-профілактичних закладів ліцензіати з гуртової торгівлі медичними газами.

Рішення продиктоване метою збереження життя громадян, адже киснева терапія є одним з обов’язкових заходів у лікуванні пацієнтів із коронавірусною хворобою, — наголошують у відомстві.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що на тлі зростання кількості захворювань на COVID-19, медзаклади можуть зіткнутися з нестачею кисню.

Не чекаючи колапсу, уряд йде на вимушену міру й готовий тимчасово використовувати кисень технічний, — зазначив Степанов.

Нагадаємо, одним із симптомів коронавірусу є так звана «щаслива гіпоксія» — стан, при якому пацієнти вважають, що почувають себе цілком прийнятно, попри значну нестачу кисню в крові.