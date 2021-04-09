Військові кораблі у Чорне море можуть відправити США – подробиці. Фото: Пентагон

https://racurs.ua/ua/n152995-viyskovi-korabli-u-chorne-more-mojut-vidpravyty-ssha-podrobyci.html

Ракурс

Сполучені Штати Америки розглядають можливість направлення військових кораблів в Чорне море вже в найближчі тижні.

Такі дії планують зробити на знак підтримки України на фоні збільшеної військової присутності Росії. Про це заявив офіційний представник міністерства оборони США Джон Кірбі, пише CNN.

Представник Пентагону зазначив, що ВМС США регулярно діють у Чорному морі, але розгортання додаткових бойових кораблів стане для Москви особливим сигналом про те, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією в регіоні.

США зобов’язані повідомити Туреччину за 14 днів про свій намір увійти у Чорне море відповідно до угоди 1936 року, згідно з якою Анкара контролює протоки для входу в море. Поки не зрозуміло, чи було надіслано повідомлення.

Джон Кірбі також повідомив, що американські ВМС продовжують запускати розвідувальні літаки у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, щоб спостерігати за активністю ВМФ Росії та пересуваннями військ РФ в Криму.

Нагадаємо, представники США відвідали Донбас — в районі проведення операції Об'єднаних сил побувала американська делегація на чолі з аташе з питань армії та оборони, полковником Бріттані Стюарт.