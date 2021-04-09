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Ракурс
Военные корабли в Черное море могут отправить США – подробности. Фото: Пентагон

Военные корабли в Черное море могут отправить США — подробности

9 апр 2021, 10:22
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Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море уже в ближайшие недели.

Такие действия планируют предпринять в знак поддержки Украины на фоне возросшего военного присутствия России. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби, пишет CNN.

Представитель Пентагона сообщил, что ВМС США регулярно действуют в Черном море, но развертывание дополнительных боевых кораблей станет для Москвы особым сигналом о том, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией в регионе.

США обязаны уведомить Турцию за 14 дней о своем намерении войти в Черное море в соответствии с соглашением 1936 года, согласно которому Анкара контролирует проливы для входа в море. Пока не ясно, было ли отправлено сообщение.


Джон Кирби также сообщил, что американские ВМС продолжают запускать разведывательные самолеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, чтобы наблюдать за активностью ВМФ России и передвижениями войск РФ в Крыму.

Напомним, представители США посетили Донбасс — в районе проведения операции Объединенных сил побывала американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны, полковником Бриттани Стюарт.

Источник: Ракурс


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