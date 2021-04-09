В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Управление Гоструда в Ивано-Франковской области

https://racurs.ua/n152996-tehnicheskiy-kislorod-dlya-pacientov-s-covid-19-razreshilo-primenyat-pravitelstvo-detali.html

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Кабмин разрешил использовать технический кислород для поддержки пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 при условии соответствия показателей его качества медицинскому.

Соответствие основных показателей такого технического кислорода показателям кислорода медицинского должно быть подтверждено соответствующим сертификатом анализа, выданным аккредитованной лабораторией по контролю качества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Поставлять технический кислород в лечебно-профилактические заведения будут лицензиаты по оптовой торговле медицинскими газами.

Решение продиктовано целью сохранения жизни граждан, ведь кислородная терапия является одной из обязательных мер в лечении пациентов с коронавирусной болезнью, — подчеркивают в ведомстве.

Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что на фоне роста числа заболеваний COVID-19, медучреждения могут столкнуться с нехваткой кислорода.

Не дожидаясь коллапса, правительство идет на вынужденную меру и готово временно использовать кислород технический, — отметил Степанов.

Напомним, одним из симптомов коронавируса является так называемая «счастливая гипоксия» — состояние, при котором пациенты считают, что чувствуют себя вполне приемлемо, несмотря на значительную нехватку кислорода в крови.