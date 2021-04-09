РФ стягивает армию к границе и корабли в Черное море — о действиях Украины рассказали в ВСУ

https://racurs.ua/n152997-rf-styagivaet-armiu-k-granice-i-korabli-v-chernoe-more-o-deystviyah-ukrainy-rasskazali-v-vsu.html

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Россия перебрасывает военные группировки к границе с Украиной и корабли из Каспийского в Черное море. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал о действиях Украины.

Все те данные, которые дает разведка (о стягивании сил РФ — ред.), они проверяются. Мы отслеживаем обстановку за пределами Украины. Эти данные можно подтвердить тогда, когда мы увидим, что те или иные силы или корабли будут переброшены. Сейчас идет процесс, мы за этим процессом наблюдаем. Вообще у нас есть разведка, которая это все дело докладывает в установленном порядке, — отметил Хомчак в эфире программы «Право на власть».

Также главнокомандующий ВСУ сообщил, обеспечена ли украинская армия на передовой всем необходимым, чтобы противостоять врагу.

Наши командиры опытные и подготовленные для того, чтобы оценить ситуацию и принимать решения. Ни одного командира в нашей армии нельзя упрекнуть в уклонении от принятия решений. Наша армия обеспечена оружием и боеприпасами для того, чтобы дать отпор, — резюмировал Хомчак.

Напомним, 30 марта Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям «Запад 2021» стягивает войска к границе с Украиной — до Брянской, Воронежской областей РФ и оккупированного Крыма. 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации с целью продвинуться вглубь Украины. 8 апреля в Кремле заявили, что начало боевых действий на Донбассе станет «началом конца Украины», поскольку Россия готова защищать «своих» жителей региона.

Белый дом 8 апреля констатировал, что военное присутствие армии Москвы у границ Украины самое высокое с 2014 года.