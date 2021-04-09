Лікувати коронавірус в Україні будуть по-новому, фото — Суспільне Закарпаття

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Ракурс

Протокол лікування COVID-19 оновили в Україні. Медики зможуть призначати пацієнтам з критичним перебігом захворювання препарат тоцилізумаб.

Протокол лікування коронавірусу оновили у наказі № 638 від 6 квітня, заявила на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як.

Додано тоцилізумаб для лікування пацієнтів з критичним перебігом COVID-19. Змінено режим дозування тоцилізумаб для пацієнтів з тяжким і середнім перебігом хвороби. Рекомендована доза 8 мг на кілограм одноразово. В попередньому протоколі це було дворазове введення по 4 мг, — розповіла посадовець.

Садов’як зазначила, що це вже сьоме оновлення протоколу лікування хворих на COVID-19. У новому передбачено й використання великих доз системних кортикостероїдів при прогресуванні дихальної недостатності і лабораторних ознак запалення.

Зміни внесено на підставі результатів дослідження та рекомендацій Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США та Національної служби здоров’я Великої Британії.

У новому протоколі також передбачено, що у разі прогресування дихальної недостатності та лабораторних ознак запалення, можуть бути розглянуті вищі дози системних кортикостероїдів відповідно до інструкції.

«Ракурс» повідомляв, що для лікування коронавірусу в легкій формі в Україні заборонено використовувати антибіотики. Крім того, в МОЗ заявили: пацієнтам з підозрою чи підтвердженим діагнозом COVID-19 з легким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати з профілактичною метою.