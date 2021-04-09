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Ракурс
Антибіотики проти легкої форми коронавірусу, фото — Суспільне

Антибіотики проти легкої форми коронавірусу — пояснення МОЗ

9 кві 2021, 11:06
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Для лікування коронавірусу в легкій формі в Україні заборонено використовувати антибіотики.

Пацієнтам, у яких легка форма коронавірусу, заборонено використовувати антибіотики. МОЗ нещодавно оновило протокол лікування COVID-19, — повідомила 9 квітня на брифінгу заступник міністр охорони здоров’я Ірина Садов’як.

Вона повідомила, що антибіотики можна застосовувати лише пацієнтам у середній або тяжкій формі захворювання при наявності обґрунтованої клінічної підозри або підтвердження наявності бактеріальної інфекції.


Крім того, пацієнтам з підозрою чи підтвердженим діагнозом COVID-19 з легким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати з профілактичною метою.

«Ракурс» повідомляв, що Кабмін дозволив використовувати технічний кисень для підтримки пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 за умов відповідності показників його якості медичному.

Джерело: Ракурс


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