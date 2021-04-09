Антибиотики против легкой формы коронавируса — объяснение Минздраваhttps://racurs.ua/n152999-antibiotiki-protiv-legkoy-formy-koronavirusa-obyasnenie-minzdrava.htmlРакурс
Для лечения коронавируса в легкой форме в Украине запрещено использовать антибиотики.
Пациентам, у которых легкая форма коронавируса, запрещено использовать антибиотики. Минздрав недавно обновил протокол лечения COVID-19, — сообщила 9 апреля на брифинге заместитель министр здравоохранения Ирина Садовьяк.
Она рассказала, что антибиотики можно применять только пациентам в средней или тяжелой форме заболевания при наличии обоснованного клинического подозрения или подтверждения наличия бактериальной инфекции.
Кроме того, пациентам с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 с легким течением запрещено назначать антибактериальные препараты с профилактической целью.
«Ракурс» сообщал, что Кабмин разрешил использовать технический кислород для поддержки пациентов с Коронавирусная болезнью COVID-19 в условиях соответствия показателей его качества медицинской.