Антибиотики против легкой формы коронавируса — объяснение Минздрава

https://racurs.ua/n152999-antibiotiki-protiv-legkoy-formy-koronavirusa-obyasnenie-minzdrava.html

Ракурс

Для лечения коронавируса в легкой форме в Украине запрещено использовать антибиотики.

Пациентам, у которых легкая форма коронавируса, запрещено использовать антибиотики. Минздрав недавно обновил протокол лечения COVID-19, — сообщила 9 апреля на брифинге заместитель министр здравоохранения Ирина Садовьяк.

Она рассказала, что антибиотики можно применять только пациентам в средней или тяжелой форме заболевания при наличии обоснованного клинического подозрения или подтверждения наличия бактериальной инфекции.

Кроме того, пациентам с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 с легким течением запрещено назначать антибактериальные препараты с профилактической целью.

«Ракурс» сообщал, что Кабмин разрешил использовать технический кислород для поддержки пациентов с Коронавирусная болезнью COVID-19 в условиях соответствия показателей его качества медицинской.