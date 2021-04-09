Вертоліт Ingenuity розгорнув свої лопаті на Марсі та готується до польоту. Фото: НАСА

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Вертоліт Ingenuity, який знаходиться на Марсі, вперше розгорнув свої лопаті, перебуваючи за межами Землі.

Апарат готується до першого польоту, який відбудеться не раніше 11 квітня, повідомляє Space.com.

Лопаті вертольота Ingenuity розблоковані та готові до випробувань. Далі ми вперше запустимо їх на низькій швидкості в умовах Червоної планети, — заявили фахівці місії.

Процес підготовки Ingenuity до першого польоту йде дуже повільно через те, що він прибув на Марс в складеному стані. Після того, як вертоліт відокремився від ровера, він повинен пройти серію розгортань, які допоможуть йому повернутися в нормальний стан.

Марсохід Perseverance поставив вертоліт безпосередньо на поверхню Червоної планети та від’їхав, щоб дати можливість сонячним панелям апарату постачати йому енергію.

За словами представників NASA, спочатку лопаті гвинтокрила протестують зі швидкістю 50 обертів за хвилину, а потім зі швидкістю 2 тис. 400, перш ніж він спробує злетіти.

Нагадаємо, марсохід Perseverance надіслав перші дані про погоду на Марсі в кратері Єзеро. Ровер фіксує погодні умови за допомогою спеціальної системи моніторингу Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA).