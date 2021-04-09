Вертолет Ingenuity развернул свои лопасти на Марсе и готовится к полету. Фото: НАСА

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Вертолет Ingenuity, который находится на Марсе, впервые развернул свои лопасти, находясь за пределами Земли.

Аппарат готовится к первому полету, который состоится не раньше 11 апреля, сообщает Space.com.

Лопасти вертолета Ingenuity разблокированы и готовы к испытаниям. Далее мы впервые запустим их на низкой скорости в условиях Красной планеты, — заявили специалисты миссии.

Процесс подготовки Ingenuity к первому полету идет очень медленно из-за того, что он прибыл на Марс в сложенном состоянии. После того как вертолет отделился от ровера, он должен пройти серию развертываний, которые помогут ему вернуться в нормальное состояние.

Марсоход Perseverance поставил вертолет непосредственно на поверхность Красной планеты и отъехал, чтобы дать возможность солнечным панелям аппарата снабжать его энергией.

По словам представителей NASA, сначала лопасти вертолета протестируют со скоростью 50 оборотов в минуту, а затем со скоростью 2 тыс. 400, прежде чем он попытается взлететь.

Напомним, марсоход Perseverance прислал первые данные о погоде на Марсе в кратере Иезерово. Ровер фиксирует погодные условия с помощью специальной системы мониторинга Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA).