Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Вертолет Ingenuity развернул свои лопасти на Марсе и готовится к полету. Фото: НАСА

Вертолет Ingenuity развернул свои лопасти на Марсе и готовится к полету (ФОТО, ВИДЕО)

9 апр 2021, 11:05
999

Вертолет Ingenuity, который находится на Марсе, впервые развернул свои лопасти, находясь за пределами Земли.

Аппарат готовится к первому полету, который состоится не раньше 11 апреля, сообщает Space.com.

Лопасти вертолета Ingenuity разблокированы и готовы к испытаниям. Далее мы впервые запустим их на низкой скорости в условиях Красной планеты, — заявили специалисты миссии.

Процесс подготовки Ingenuity к первому полету идет очень медленно из-за того, что он прибыл на Марс в сложенном состоянии. После того как вертолет отделился от ровера, он должен пройти серию развертываний, которые помогут ему вернуться в нормальное состояние.

Марсоход Perseverance поставил вертолет непосредственно на поверхность Красной планеты и отъехал, чтобы дать возможность солнечным панелям аппарата снабжать его энергией.


По словам представителей NASA, сначала лопасти вертолета протестируют со скоростью 50 оборотов в минуту, а затем со скоростью 2 тыс. 400, прежде чем он попытается взлететь.

Напомним, марсоход Perseverance прислал первые данные о погоде на Марсе в кратере Иезерово. Ровер фиксирует погодные условия с помощью специальной системы мониторинга Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров