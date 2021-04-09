Лечить коронавирус в Украине будут по-новому, фото — Суспільне Закарпаття

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Ракурс

Протокол лечения COVID-19 обновили в Украине. Медики смогут назначать пациентам с критическим течением заболевания препарат тоцилизумаб.

Протокол лечения коронавируса обновили в приказе № 638 от 6 апреля, заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

Добавлено тоцилизумаб для лечения пациентов с критическим ходом COVID-19. Изменен режим дозирования тоцилизумаба для пациентов с тяжелым и средним течением болезни. Рекомендуемая доза — 8 мг на килограмм однократно. В предыдущем протоколе было двукратное введение 4 мг, — рассказала чиновник.

Садовьяк отметила, что это уже седьмое обновление протокола лечения больных COVID-19. В новом предусмотрено и использование больших доз системных кортикостероидов при прогрессировании дыхательной недостаточности и лабораторных признаках воспаления.

Изменения внесены на основании результатов исследования и рекомендаций Министерства здравоохранения и социальных служб США и Национальной службы здоровья Великобритании.

В новом протоколе также предусмотрено, что в случае прогрессирования дыхательной недостаточности и лабораторных признаков воспаления, могут быть рассмотрены высокие дозы системных кортикостероидов согласно инструкции.

«Ракурс» сообщал, что для лечения коронавируса в легкой форме в Украине запрещено использовать антибиотики. Кроме того, в Минздраве заявили: пациентам с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 с легким течением запрещено назначать антибактериальные препараты с профилактической целью.