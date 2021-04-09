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Археологи знайшли загублене «золоте місто» в Єгипті, фото: Заві Хавасс

Загублене «золоте місто» знайшли в Єгипті (ФОТО)

9 кві 2021, 13:05
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У Єгипті поблизу розташованого за 640 км на південь від Каїра міста Луксор, відомого своїми численними археологічними пам’ятниками, учені знайшли загублене «золоте місто» віком 3 тис. років.

Це може бути найбільша пов’язана з Древнім Єгиптом знахідка з часів виявлення гробниці Тутанхамона. Про це повідомляє видання The Washinghton Post.

Зазначається, що це місто було збудоване 3 тис. років тому, у роки правління фараона Аменхотепа III, який правив Давнім Єгиптом у XIV столітті до нашої ери. Також місто продовжувало використовуватися й у роки правління кількох наступних фараонів, серед яких і Тутанхамон.

Вважається, що це місто називалося Атен і в той час було важливим адміністративним і промисловим поселенням.

Зазначається, що це місто виявили в ході робіт з пошуку посмертного храму Тутанхамона, які розпочалися у вересні. Після початку розкопок учені виявили, що в різні боки тягнуться споруди, і були вражені розмірами руїн та тим, як вони добре збереглися: будівлі залишилися майже цілими, а кімнати були заповнені предметами повсякденного вжитку.

Вулиці міста оточені будинками, висота деяких стін яких — до 3 метрів, — зазначив археолог доктор Заві Хавасс.

Вчені сподіваються, що це відкриття надасть унікальні відомості про життя древніх єгиптян в епоху розквіту Древнього Єгипту.

Археологи знайшли загублене «золоте місто» в Єгипті, фото: Заві Хавасс

Археологи знайшли загублене «золоте місто» в Єгипті, фото: Заві Хавасс

Археологи знайшли загублене «золоте місто» в Єгипті, фото: Заві Хавасс

Археологи знайшли загублене «золоте місто» в Єгипті, фото: Заві Хавасс

Археологи знайшли загублене «золоте місто» в Єгипті, фото: Заві Хавасс


Археологи знайшли загублене «золоте місто» в Єгипті, фото: Заві Хавасс

Нагадаємо, у 2020 році археологи знайшли в Єгипті низку унікальних стародавніх трун.


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