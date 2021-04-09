Закрити Україну на локдаун вимагає Київ - Кличко звернувся до Шмигаля

https://racurs.ua/ua/n153009-zakryty-ukrayinu-na-lokdaun-vymagaie-kyyiv-klychko-zvernuvsya-do-shmygalya.html

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Локдаун в Україні вимагає запровадити мер Києва Віталій Кличко, зважаючи на складну ситуацію з поширенням коронавірусу у столиці та низці інших областей. Міський голова 9 квітня під час онлайн-брифінгу звернувся до Кабінету міністрів із закликом невідкладно розглянути питання щодо запровадження загальнонаціонального локдауну на території держави.

Україна сьогодні — в трійці європейських країн за кількістю хворих за добу і кількістю смертей від COVID-19. Тільки з початку цього місяця, з 1 квітня, в країні померли 3 тис. 556 осіб впродовж дев’яти днів! Така страшна динаміка розповзання вірусу… Скільки ще людей повинні захворіти, скільки померти, щоб уряд, центральна влада зрозуміли, що потрібні негайні заходи на державному рівні, — заявив Кличко.

За його словами, в умовах відсутності масової вакцинації з нинішніми темпами поширення COVID-19, на країну чекає катастрофа.

Я звертаюся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну! Справжнього. З обмеженням пересування між регіонами країни, з контролем за дотриманням суворих правил, — наголосив Кличко.

Також він наголосив, що багато українців не дотримуються протиепідемічних правил в умовах суворих обмежень.

А то в нас всі хочуть їздити в громадському транспорті. Працювати в офісах, а не дистанційно. Гуляти натовпами без масок. Влаштовувати вечірки. Їздити гуляти в інші міста. Відбувається безконтрольне розповсюдження вірусу і його міграція країною… Українці поводяться так, ніби вірус злякається і втече… На жаль, — ні! Потрібно потерпіти, посидіти вдома зараз, щоб на Великдень зустрітися з рідними і друзями, — поскаржився на дії громадян мер Києва.



Кличко також навів у приклад обмеження, які вже довгий час діють в європейських країнах навіть за умови масштабної вакцинації. Окрім цього, міський голова нагадав про виснаженість лікарів.