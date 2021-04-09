«Червоні» зони коронавірусу у більшості регіонів України — МОЗ про госпіталізації і ліжка з киснем

https://racurs.ua/ua/n153006-chervoni-zony-koronavirusu-u-bilshosti-regioniv-ukrayiny-moz-pro-gospitalizaciyi-i-lijka.html

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COVID-статистика перевищує норми МОЗ у 20 регіонах України — 19 областях та в Києві. Станом на 9 квітня у «червоний рівень» епідеміологічної небезпеки потрапили більшість регіонів країни — Київ і 12 областей.

У новій статистиці МОЗ відзначено, що в «помаранчевій», попереджувальній, зоні перебувають Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Черкаська. У «жовтій» зоні тільки один регіон — Херсонська область.

Решта регіонів — у «червоній» зоні.

Перевищено рівень госпіталізацій (60 на 100 тис. населення) у 20 регіонах. В Івано-Франківській області рівень госпіталізацій опустився на рівень індикаторного значення. У Києві цей показник станом на 8 квітня складає 107,0. При цьому зайнятість ліжок із киснем у Києві становить 81,1% (при нормі 65%).

Найвищий показник госпіталізацій станом на 8 квітня у Хмельницькій області — 133,9 на 100 тис. населення.

Найвищий показник завантаженості ліжок із киснем станом на 8 квітня у Київській області — 78,1%.

По всій Україні можуть запровадити локдаун через ситуацію з коронавірусом, якщо більшість областей опиняться у «червоній» зоні карантину. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв 4 березня.

Коли більшість областей будуть у «червоній» зоні, доведеться повертатися до локдауну, — зазначав Шмигаль на прес-конференції з нагоди першого року роботи свого уряду.

Прем'єр тоді додавав, що йому дуже не хотілося б знову вводити національний локдаун і уряд «постарається максимально управляти адаптивним карантином».