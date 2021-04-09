«Красные» зоны коронавируса в большинстве регионов Украины — Минздрав о госпитализации и койках с кислородом

https://racurs.ua/n153006-krasnye-zony-koronavirusa-v-bolshinstve-regionov-ukrainy-minzdrav-o-gospitalizacii-i-koykah.html

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COVID-статистика превышает нормы Минздрава в 20 регионах Украины — 19 областях и в Киеве. По состоянию на 9 апреля в «красный уровень» эпидемиологической опасности попали большинство регионов страны — Киев и 12 областей.

В новой статистике Минздрава в «оранжевой», предупредительной, зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская. В «желтой» зоне только один регион — Херсонская область.

Остальные регионы — в «красной» зоне.

Превышен уровень госпитализаций (60 на 100 тыс. населения) в 20 регионах. В Ивано-Франковской области уровень госпитализаций опустился на уровень индикаторного значения. В Киеве этот показатель по состоянию на 8 апреля составляет 107,0. При этом занятость коек с кислородом в Киеве составляет 81,1% (при норме 65%).

Самый высокий показатель госпитализаций по состоянию на 8 апреля в Хмельницкой области — 133,9 на 100 тыс. населения.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом по состоянию на 8 апреля в Киевской области — 78,1%.

По всей Украине могут ввести локдаун из-за ситуации с коронавирусом, если большинство областей окажутся в «красной» зоне карантина. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял 4 марта.

Когда большинство областей будут в «красной» зоне, придется возвращаться к локдауну, — отмечал Шмыгаль на пресс-конференции по случаю первого года работы своего правительства.

Премьер тогда добавлял, что ему очень не хотелось бы снова вводить национальный локдаун и правительство «постарается максимально управлять адаптивным карантином».