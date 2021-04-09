Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Комунальное предприятие «Киевблагоустройство» забросали зеленкой и краской, фото: Николай Бойко

Зеленкой и краской забросали предприятие, демонтирующее киоски в Киеве (ФОТО)

9 апр 2021, 12:10
999

В Киеве забросали зеленкой и краской Департамент городского благоустройства и коммунальное предприятие «Киевблагоустройство», которое, в частности, осуществляет демонтаж незаконных МАФов.

Исполняющий обязанности директора «Киевблагоустройства» Николай Бойко сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сегодня, 9 апреля.

Повреждены машины, расписан забор, по территории разбросаны лампочки с зеленкой. Работает следственно-оперативная группа, — отметил чиновник.

По мнению Бойко, этот инцидент является продолжением вчерашней истории — утром 8 апреля он обнаружил перед воротами своего дома четыре бутылки с «коктейлями Молотова» и записку с угрозами. Ворота неизвестные лица облили бензином.

Тогда чиновник отмечал, что напрямую связывает такие угрозы со своей профессиональной деятельностью.

Комунальное предприятие «Киевблагоустройство» забросали зеленкой и краской, фото: Николай Бойко

Комунальное предприятие «Киевблагоустройство» забросали зеленкой и краской, фото: Николай Бойко

Комунальное предприятие «Киевблагоустройство» забросали зеленкой и краской, фото: Николай Бойко

Комунальное предприятие «Киевблагоустройство» забросали зеленкой и краской, фото: Николай Бойко

Комунальное предприятие «Киевблагоустройство» забросали зеленкой и краской, фото: Николай Бойко


Комунальное предприятие «Киевблагоустройство» забросали зеленкой и краской, фото: Николай Бойко

Комунальное предприятие «Киевблагоустройство» забросали зеленкой и краской, фото: Николай Бойко

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров