Комунальное предприятие «Киевблагоустройство» забросали зеленкой и краской, фото: Николай Бойко

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В Киеве забросали зеленкой и краской Департамент городского благоустройства и коммунальное предприятие «Киевблагоустройство», которое, в частности, осуществляет демонтаж незаконных МАФов.

Исполняющий обязанности директора «Киевблагоустройства» Николай Бойко сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сегодня, 9 апреля.

Повреждены машины, расписан забор, по территории разбросаны лампочки с зеленкой. Работает следственно-оперативная группа, — отметил чиновник.

По мнению Бойко, этот инцидент является продолжением вчерашней истории — утром 8 апреля он обнаружил перед воротами своего дома четыре бутылки с «коктейлями Молотова» и записку с угрозами. Ворота неизвестные лица облили бензином.

Тогда чиновник отмечал, что напрямую связывает такие угрозы со своей профессиональной деятельностью.