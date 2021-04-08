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Ракурс
Во время демонтажа МАФа, фото: RIA

Демонтажнику МАФов в Киеве подложили под дверь «коктейли Молотова» (ФОТО)

8 апр 2021, 14:47
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Бутылки с «коктейлями Молотова» и записку с угрозами обнаружил сегодня, 8 апреля, утром перед воротами своего дома руководитель коммунального предприятия «Киевблагоустройство» Николай Бойко.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

При входе стояли четыре бутылки с «коктейлями Молотова», ворота были облиты бензином, — отметил Бойко.

Бутылки с зажигательной смесью, фото: Николай Бойко

По словам Бойко, в одной из этих бутылок находилась «поздравительная» записка с текстом, который он расценивает как угрозы ему и его семье.


Как руководитель коммунального предприятия «Киевблагоустройство», одним из основных направлений работы которого является демонтаж незаконных МАФов в столице, такие угрозы напрямую связываю со своей профессиональной деятельностью, — подчеркнул он.

Бойко добавил, что уже обратился в полицию в связи с этим инцидентом. Также он заверил, что запугивания не повлияют на работы по демонтажу незаконных МАФов в столице.

Источник: Ракурс


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