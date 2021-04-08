Під час демонтажу МАФа, фото: RIA

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Ракурс

Пляшки із «коктейлями Молотова» і записку з погрозами виявив сьогодні, 8 квітня, вранці перед воротами свого будинку керівник комунального підприємства «Київблагоустрій» Микола Бойко.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

При вході стояли чотири пляшки із «коктейлями Молотова», ворота були облиті бензином, — зазначив Бойко.

За словами Бойка, в одній із цих пляшок містилася «вітальна» записка з текстом, який він розцінює як погрози йому та його сім’ї.

Як керівник комунального підприємства «Київблагоустрій», одним з основних напрямків роботи якого є демонтаж незаконних МАФів у столиці, такі погрози напряму пов’язую зі своєю професійною діяльністю, — наголосив він.

Бойко додав, що вже звернувся до поліції у зв’язку з цим інцидентом. Також він запевнив, що залякування не вплинуть на роботи з демонтажу незаконних МАФів у столиці.