ЄСПЛ підтримав покарання батьків за відмову вакцинувати дітей

https://racurs.ua/ua/n152960-iespl-pidtrymav-pokarannya-batkiv-za-vidmovu-vakcynuvaty-ditey.html

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Відмова від вакцинації дітей може спричиняти адміністративне покарання для їхніх батьків. Таке рішення ухвалив Європейский суд з прав людини (ЄСПЛ).

Велика палата суду визнала 8 квітня правомірним адмінпокарання батьків за відмову від вакцинації у справі кількох громадян Чехії проти уряду цієї держави — VavřičkaandOthersv. theCzechRepublic. Заявниками були діти і батьки, яких або оштрафували за відмову від обов’язкової дитячої вакцинації, або дітей не брали до навчальних закладів за відсутності необхідних щеплень.

Вони скаржилися на втручання в права, гарантовані ст. 8 Конвенції.

Уряди Франції, Німеччини, Польщі, Словаччини, кілька європейських організацій, а також чеська Асоціація батьків дітей, уражених щепленням, виступили третіми сторонами.

Майже одноголосно (16 голосів проти 1) Велика палата дійшла висновку що обов’язкова вакцинація, на яку скаржилися заявники, оцінена в контексті національної системи, має розумне співвідношення пропорційності до законних цілей, що переслідуються державою-відповідачем.

Іншими словами, Європейський суд з прав людини своїм рішення визнав правомірним адміністративне покарання батьків за відмову від обов’язкової вакцинації дітей. Це перше подібне рішення ЄСПЛ.

Відповідно, не було порушення ст. 8 Конвенції. Суд не знайшов необхідним розглядати окремо скаргу дітей на порушення їх прав, — коментує рішення суддя ЄСПЛ від України Анна Юдківська.

У Чехії щеплення від дев’яти відомих захворювань є обов’язковими. Батьки, які не виконують цю вимогу без важливої причини, можуть бути оштрафовані, а дітям можуть відмовити у відвіданні дитсадка.

ЄСПЛ звернув увагу, що низка європейських держав стали суворіше підходити до такої вакцинації через зменшення кількості добровільних щеплень, і, відповідно, зниження колективного імунітету.

Коли політики добровільної вакцинації недостатньо для досягнення та підтримання колективного імунітету, або колективний імунітет не допомагає через природу захворювання (наприклад, правця), національні органи влади можуть обґрунтовано запровадити політику обов’язкової вакцинації з метою досягнення належного рівня захисту від серйозних захворювань, — йдеться у рішенні суду.