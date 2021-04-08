ЕСПЧ поддержал наказание родителей за отказ вакцинировать детей

https://racurs.ua/n152960-espch-podderjal-nakazanie-roditeley-za-otkaz-vakcinirovat-detey.html

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Отказ от вакцинации детей может повлечь за собой справедливое административное наказание для их родителей. Такое решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Большая палата суда признала 8 апреля правомерным административное наказание родителей за отказ от вакцинации по делу нескольких граждан Чехии против правительства этого государства — Vavřička and Others v. theCzechRepublic. Заявителями были дети и родители, которых либо оштрафовали за отказ от обязательной детской вакцинации, или же детей не допускали к занятиям в учебных заведениях при отсутствии необходимых прививок.

Они жаловались на вмешательство в права, гарантированные ст. 8 Конвенции.

Правительства Франции, Германии, Польши, Словакии, несколько европейских организаций, а также чешская Ассоциация родителей детей, пораженных прививкой, выступили третьими сторонами.

Почти единогласно (16 голосов против 1) Большая палата пришла к выводу что обязательная вакцинация, на которую жаловались заявители, имеет разумное соотношение пропорциональности к законным целей, преследуемых государством-ответчиком.

Иными словами, Европейский суд по правам человека своим решением признал правомерным административное наказание родителей за отказ от обязательной вакцинации детей. Это первое подобное решение ЕСПЧ.

Соответственно, не было нарушения ст. 8 Конвенции. Суд не счел необходимым рассматривать отдельно жалобу детей на нарушения их прав, — комментирует решение судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская.

В Чехии прививки от девяти известных заболеваний являются обязательными. Родители, которые не выполняют это требование без важной причины, могут быть оштрафованы, а детям могут отказать в посещении детского сада.

ЕСПЧ обратил внимание, что ряд европейских государств стали строже подходить к такой вакцинации из-за уменьшения количества добровольных прививок, и, соответственно, снижения коллективного иммунитета.