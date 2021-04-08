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Ракурс
Катер. Фото: Википедия

Россия перебрасывает в Черное море десантные катера

8 апр 2021, 14:24
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Агрессия России возле украинских границ продолжает нарастать. Межфлотский переход начали десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии.

Перед выходом в море экипажи отработали цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ.


Отмечается, что при подготовке к переходу катера тренировались передвигаться в узких участках и проливных зонах. Экипажи катеров должны принять участие в зачетных морских учениях.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый полевой лагерь армии Российской Федерации обнаружили возле украинской границы. Нашли лагерь военных страны-агрессора вблизи Воронежа, на поле длиной 3−4 км. Обнаружить его местонахождение помогли видеозаписи местных жителей. В лагере размещена разнообразная бронетехника, зафиксировали и танки. Этот лагерь новый, он формируется последние дни. Здесь развернули палаточный городок, кухню и полевой госпиталь.

Источник: Ракурс


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