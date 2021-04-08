Россия перебрасывает в Черное море десантные катера

Катер. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n152959-rossiya-perebrasyvaet-v-chernoe-more-desantnye-katera.html

Ракурс

Агрессия России возле украинских границ продолжает нарастать. Межфлотский переход начали десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии.

Перед выходом в море экипажи отработали цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ.

Отмечается, что при подготовке к переходу катера тренировались передвигаться в узких участках и проливных зонах. Экипажи катеров должны принять участие в зачетных морских учениях.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый полевой лагерь армии Российской Федерации обнаружили возле украинской границы. Нашли лагерь военных страны-агрессора вблизи Воронежа, на поле длиной 3−4 км. Обнаружить его местонахождение помогли видеозаписи местных жителей. В лагере размещена разнообразная бронетехника, зафиксировали и танки. Этот лагерь новый, он формируется последние дни. Здесь развернули палаточный городок, кухню и полевой госпиталь.