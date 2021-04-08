Россия оскорбительно ответила на заявление Пентагона по Украине, фото — DW

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Обострение ситуации на Донбассе и военные приготовления России продолжают быть в центре международных событий.

МИД России ответил иронически-оскорбительным выпадом на заявление представителя Министерства обороны США Джона Кирби по поводу эскалации конфликта с Украиной.

Ответ опубликовали в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства РФ.

Кирби ранее заявил, что американской стороне «полностью непонятно, что делают русские».

Нам давно вполне понятно, что вам полностью многое непонятно. Доганяйте, — ответили в российском МИД.

Заместитель министра Сергей Рябков ранее рассказывал, что Соединенным Штатам еще на прошлой неделе даны пояснения по поводу российской позиции, а «общаться в том тоне, который предлагает США, Москва отказывается».

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия на Донбассе, а министры иностранных дел стран Евросоюза решили обсудить «военную активность России вокруг Украины». Впоследствии Украина начала активные переговоры по этому поводу со своими союзниками в НАТО и ЕС.

Российские депутаты также подлили масла в огонь словесного противостояния.

Украина превратилась в расходный материал для Соединенных Штатов, и в случае обострения ситуации американцы не будут жертвовать своими солдатами и поставлять Киеву оружие. Лучше сбросить их под «танки», а там видно будет, — такое заявил для росСМИ первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

А министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал санкционную политику США против РФ «тупой».

Таким образом он отреагировал на сообщение о том, что США завершили сбор доказательств вмешательства России в выборы и хакерскую атаку через SolarWinds.

Даже такая структура, как неправительственная организация Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется тупиковая линия США, может, даже тупая, которая не приносит никаких результатов с точки зрения целей, которые объявлялись, когда вводились санкции, — сказал Лавров.

По неофициальной информации, США могут наказать Россию высылкой разведчиков, работающих под дипломатическим прикрытием, и новыми санкциями. Лавров предупредил, что Россия ответит на «недружественные действия».