Сколько работающих украинцев живут в бедности, рассказали в Раде

Стало известно, сколько работающих украинцев живут в бедности

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В Украине среди граждан, которые работают, уровень бедности по итогам первого полугодия 2020 года составил 42,4%.

Об этом шла речь во время заседания парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, которое состоялось 7 апреля, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

То есть такая доля работающего населения не могла обеспечить достойную жизнь себе и своей семье, — отмечается в сообщении.

При этом, в 2021 году улучшение ситуации не ожидается, отмечает заведующий сектор исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований НАН Людмила Черенько.

По словам заместителя министра социальной политики Виталий Музыченко, Кабмин рассматривает борьбу с бедностью как основную задачу.

Это третий стратегический документ, который реализовывался с 2016 года до 2020 года, — отметил чиновник.

По словам Музыченко, в рамках этой стратегии в 2020 году были предусмотрены 135 мероприятий: 113 из них выполнены, еще 22 находятся в процессе выполнения.