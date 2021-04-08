Скільки працюючих українців живуть у бідності, розповіли в Раді

Стало відомо, скільки працюючих українців живуть у бідності

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В Україні серед громадян, які працюють, рівень бідності за результатами першого півріччя 2020 року склав 42,4%.

Про це йшлося під час засідання парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, яке відбулося 7 квітня, повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Тобто така частка працюючого населення не могла забезпечити гідне життя собі та своїй родині, — зазначається в повідомленні.

При цьому, у 2021 році покращення ситуації не очікується, зазначає завідувач сектор досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень НАН Людмила Черенько.

За словами заступника міністра соціальної політики Віталій Музиченко, Кабмін розглядає боротьбу з бідністю як основне завдання.

Це третій стратегічний документ, який реалізовувався з 2016 року до 2020 року, — зазначив чиновник.

За словами Музиченка, у межах цієї стратегії у 2020 році було передбачено 135 заходів: 113 з них виконано, ще 22 перебувають в процесі виконання.